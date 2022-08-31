أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، فيلي أغبابا، إن كل قذارة وفسق في تركيا، منبعها قصر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ودائرته المقربة.

تصريحات أغبابا جاءت خلال مؤتمر صحفي في أمانة حزب الشعب الجمهوري بملاطية، بعد الفضائح التي كشفها زعيم المافيا التركي، سادات بكر، عن تورط مقربين من أردوغان في قضايا رشوة وفساد.

وقال أغبابا إن “رائحة العفن تفوح من تركيا، فيتدفق القيء من كل مكان، وكل يوم تضاف أشياء جديدة إلى أبعاد الفجور والخداع”.

وأضاف أغبابا: “أدلى سادات بكر بتصريحات مؤخرًا. الأشخاص الذين ما زالوا يمارسون الصحافة بشجاعة في تركيا لديهم تفسيرات وأبحاث حول كيفية تحول مسار الدولة. على مدى العامين الماضيين، كادت تركيا تستسلم لعصابة. تركيا تحكمها منظمة مافيا. لسوء الحظ، فإن المكان الذي ينبع منه هذه القذارة والفجور هو دائمًا القصر. مستشارو القصر ورئيس مجلس إدارة المجلس والنواب والسياسيون هم المدانون”.

وأكد أغبابا أن هناك سرقة، وهناك خيانة الأمانة، وهناك رشوة، وهناك فساد، وتريد الحكومة تغطية ذلك كله باستخدام القيم المقدسة، فيستخدمون القرآن والعلم والوطن والأذان.

وتابع السياسي التركي: “خسرت تركيا أشياء كثيرة، لكن أكبر شيء خسرته هو أن أولئك الذين يديرون البلاد لا يشعرون بالعار”.

وأكد أغبابا أنه “تستمر تركيا في الظهور كدولة تسود فيها الرشوة والفساد”.