أنقرة (زمان التركية) – فرضت السلطات في تركيا، حظرا على الوصول إلى مقال بعنوان “الاقتصادي أردوغان”، للصحفي التركي، سادات بوزكورت.

سادات بوزكورت، ذكر في مقاله المنشور تحت عنوان “الاقتصادي أردوغان” في موقع “الموجة القصيرة”، أن أردوغان اتخذ من تلقاء نفسه قرارات بشأن الاقتصاد، دون استشارة أي شخص، وأن الذين يلتقون مع أردوغان محظور عليهم التعبير عن أفكارهم التي لا تروق لأردوغان.

قفز التضخم النقدي في تركيا مسجلا 79.6 على أساس سنوي، وتجاوز الدولار في تركيا 18 ليرة.

وبناء عليه، تقدم حسن دوغان محامي رئيس مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بطلب إلى محكمة الصلح الجنائية الأولى في أنقرة، لحظر الوصول إلى المقال.

وفي القرار الذي أصدرته المحكمة، ذكر أنه في مقال بعنوان “الاقتصادي أردوغان، تم استخدام تعبيرات وصور مثلت هجوما على حقوق شخصية للموكل.

قالت المحكمة إن “هناك مهرجين يضرون بسمعة ومكانة الموكل”، وقد قررت حظر الوصول بسبب الشروط الواردة في المواد 9 / 3-4 من القانون رقم 5651”.

تخضع الصحافة في تركيا إلى رقابة مشددة من قبل الحكومة، وتصدر قرارات من القضاء بحظر صفحات ومواقع إخبارية، لمنع الوصول إلى مواد تنتقد الحكومة.