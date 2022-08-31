أنقرة (زمان التركية) – قررت تركيا، اللجوء إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، لمعاقبة اليونان على تحرشها بمقاتلات تركية.

وتقول أنقرة إن أنظمة الدفاع الصاروخية الاس 300 المتمركزة على جزيرة كريت اليونان كانت قد تحرشت في 23 من الشهر الجاري، بمقاتلات الاف 16 التركية، أثناء تحليقها بالأجواء الدولية أعلى البحر المتوسط.

وأغلق رادار تتبع الهدف وتوجيه الصواريخ الخاص بالمنظومة الدفاعية الرادار على مقاتلات الاف 16 أثناء تحليقها على ارتفاع 10 آلاف قدم غرب جزيرة رودوس.

من جانبهم أنكر المسؤولون اليونانيون الواقعة التي تصنف كحركة عدائية ضمن قواعد الاشتباك الخاصة بحلف الناتو.

وزارة الدفاع التركية اتخذت إجراءات تصعيدية على خلفية إنكار المسؤولين اليونانيين للواقعة، حيث تم إرسال لقطات الرادار بشأن الواقعة التي وصفتها تركيا بأنها “منافية لروح التحالف” لوزارات دفاع الدول الأعضاء بالحلف وفي مقدمتهم الأمانة العامة للحلف.

وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، شدد على “ضرورة تسليط الضوء على هذه الواقعة التي صدرت عن دولة مجاورة تعمل باستمرار على تعزيز التوترات” مشيرا إلى “رفض تركيا هذه الغطرسة العلانية”.

وتقول تركيا إنه منذ مطلع العام الجاري انتهكت المقاتلات اليونانية المجال الجوي التركي 256 مرة وتحرشت بالمقاتلات التركية 158 مرة. وواخترقت قوارب خفر السواحل اليونانية المياه الإقليمية التركية 33 مرة خلال العام الجاري.

من جهة أخرى تتهم اليونان تركيا بخرق أجوائها، من خلال تعمد المقاتلات الحربية التركية التحليق فوق الجزر اليونانية.