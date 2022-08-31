أنقرة (زمان التركية) – توصل علماء أمريكان إلى أن احتساء الشاي يوميًا يقلل من مخاطر الوفاة بنحو 9 -13 في المئة، مقارنة بمن لا يحتسون الشاي على الصعيد اليومي.

وأجريت الدراسة العالمية بين الإنجليز الأكثر استهلاكا للشاي في الفترة بين عامي 2006 و2010 بمشاركة نحو 500 ألف شخص، حيث تم متابعة المشاركين في الدراسة على مدار 11 عاما.

وفي الفترة المشار إليها، رصد علماء من معاهد الصحة الوطنية الأمريكية عادات احتساء الشاي الخاصة بـ 498 ألف و43 شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما، باستخدام بنك المعلومات البريطاني ‘Biobank’.

وتم رصد المشاركين في الدراسة حتى عام 2022، حيث تشير النتائج التي توصل إليها العلماء إلى أن الأشخاص الذين يحتسون كوب من الشاب مرتين على الأقل يوميا تراجع خطر الوفاة لديهم بنسبة تتراوح بين 9 و13 في المئة.

وأوضح العلماء في توصيف الدراسة أنه تم رصد علاقة بين تراجع خطر الوفاة وتناول الشاي بين من يحتسون كوبين على الأقل يوميا بغض النظر عن الاختلاف الجيني في استقلاب الكافيين وأن هذه الدراسة تعكس إمكانية أن يصبح تناول الشاي بكميات أعلى جزء من حمية غذائية صحية.

وتفيد هذه الدراسة أن احتساء الشخص للشاي بوجه عام بصرف النظر عن درجة حرارة المشروب وإضافة الحليب والسكر إليه من عدمه سيسفر عن النتيجة عينها.

هذا وأشار العلماء إلى تركيز الدراسات السابقة على منطقة آسيا التي تحتسي الشاي الأخضر وأن 89 في المئة من المشاركين في هذه الدراسة كانوا يحتسون الشاي الأسود.