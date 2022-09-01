أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات غرفة تجارة إسطنبول، عن ارتفاع التضخم في اسطنبول إلى 99.91 في المائة، وهو أعلى مستوى له خلال الـ 24 عامًا الماضية.

ووفقًا لمؤشر المعيشة للأجور لغرفة تجارة إسطنبول (ITO)، بلغ معدل التضخم في إسطنبول 2.29٪ مقارنة بالشهر السابق، و 64.9٪ مقارنة بنهاية العام السابق و99.91٪ مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وبذلك ارتفع التغير السنوي في المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ عام 1998.

وبلغت الزيادة الشهرية للمؤشر 2.29 بالمئة. في يوليو، كانت الزيادة الشهرية عند مستوى 4.09 في المئة.

وفي حين كانت أعلى زيادة شهرية في أسعار التجزئة في نفقات الترفيه بنسبة 13.99 في المائة، ارتفعت الصحة بنسبة 3.99 في المائة، والسلع المنزلية بنسبة 2.74 في المائة والغذاء بنسبة 2.70 في المائة.

وبلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة 6.90 بالمائة شهريًا، و98.06 بالمائة سنويًا.

وفي أسعار الجملة مقارنة بالشهر السابق؛ لوحظ زيادة بنسبة 11.97 في المائة في مجموعة المواد غير المصنعة، 9.78 في المائة في مجموعة المواد الغذائية، 6.00 في المائة في مجموعة المناجم، 3.26 في المائة في مجموعة مواد البناء، 2.12 في المائة في مجموعة المنسوجات، 1.58 في المائة في مجموعة المواد الكيميائية.