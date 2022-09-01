أنقرة (زمان التركية) – حذف حلف الناتو رسالة تهنئة حول عيد النصر في تركيا الذي يوافق 30 أغسطس، وذلك بسبب غضب اليونان.

نشرت القيادة البرية لحلف شمال الأطلسي، بيانًا على تويتر بمناسبة عيد النصر التركي، وقالت فيه: “اليوم هو الذكرى المئوية لاستقلال تركيا. ننضم إلى حلفائنا الأتراك في الناتو وخارجه للاحتفال بعيد النصر ويوم القوات المسلحة التركية”.

ولكن هذه التغريدة تسببت في غضب اليونان، وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان في إن المندوب الدائم لليونان لدى التحالف الأمني ​​ندد بالتغريدة.

وأضافت الوزارة أن الجيش اليوناني سيحيل شكوى مماثلة إلى المقر الأعلى للقوات المتحالفة في أوروبا.

على خلفية ذلك تم حذف المنشور المعني من حساب القيادة البرية لحلفاء الناتو على تويتر.

ويوم النصر معروف أيضاً بـيوم القوات المسلحة التركية، وهو يوم عطلة رسمية في تركيا لإحياء ذكرى النصر في معركة دوملوبونار أثناء حرب الإستقلال في 30 أغسطس 1922.