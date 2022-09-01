أنقرة (زمان التركية) – هدد زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدارأوغلو، اللاجئين الأفغان، بترحيلهم إلى إيران.

تصريحات كيليتشدارأوغلو جاءت خلال اجتماعه مع أصحاب الأنسطة التجارية أمام شعبة حزب الشعب الجمهوري في بلدة “بافرا” في ولاية سامسون التركية.

وقال كيليتشدارأوغلو إن القادمين من أفغانستان ليسوا لاجئين ولكنهم مهاجرون غير شرعيين، حضروا إلى تركيا عن طريق عبور ألف كيلومتر من الأراضي الإيرانية.

كيليتشدارأوغلو قال إنهم إذا تولوا حكم تركيا، فسيتم توقيف الأفغان وتسليمهم إلى إيران، لأنهم أتوا من هناك.

وبخصوص اللاجئين السوريين وإعادة التطبيع مع دمشق، أكد كيليتشدارأوغلو أنه “سيتم حل أزمة اللاجئين في عامين”.

وأضاف كيليتشدار أوغلو: “قلت لهم تصالحوا مع سوريا، ولا تتشاجروا معها، قلت لهم إن ما يفعلونه خاطيء، قلت لهم نظموا مؤتمرا دوليا حول سوريا في تركيا، ولكنهم لم يفعلوا، لأن بوتين أعطى لهم التعليمات، فقالوا له سمعا وطاعة”.

وأشار زعيم المعارضة إلى أن الحكومة التركية حاليا تقول إنها ستتصالح مع دمشق بأوامر بوتين أيضا، متسائلا: “ألا تمتلك هذه الحكومة إرادة حرة؟ إنه لأمر مخز”.