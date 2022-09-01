أنقرة (زمان التركية) – عاود الرئيس السابق للحزب الديمقراطي الليبرالي التركي، بسيم تيبوك، إثارة الجدل بعد غياب طويل عن الساحة السياسية بتصريحات حول مصطفى كمال أتاتورك.

وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني زعم تيبوك أن أتاتورك أراد أن يكون رئيسا منتدبا من الولايات المتحدة.

وكان تيبوك أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل خلال تسعينات القرن الماضي بوعوده الانتخابية خلال انتخابات عام 2002، حيث تصدر حديث الرأي العام التركي آنذاك بتصريحاته التي أدلى بها خلال مشاركته في برنامج على قناة تي ار تي وتعهد خلالها ببيع كل شيء حال فوزه بالانتخابات بما يشمل أيضا مؤسسة تي ار تي.

وأنفصل تيبوك عن السياسة بعد خسارته للانتخابات آنذاك.