أنقرة (زمان التركية) – رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز توقعات التضخم النقدي في تركيا لنهاية عام 2022 إلى 68.6 بالمئة.

يبلغ التضخم النقدي في تركيا حاليا 79.6 بالمئة.

غيرت وكالة موديز توقعاتها بشأن النمو والتضخم في الفترة 2022-2023 لتركيا في تحديث أغسطس لـ “تقرير التوقعات العالمية الكلية 2022-23” الذي نُشر اليوم.

وبناء عليه، رفعت موديز توقعاتها للتضخم النقدي في نهاية العام 2022 إلى 68.6 في المائة، بعد أن كانت بنسبة 52.1 في المائة، وفي عام 2023 إلى 40 في المائة، بعد أن كانت بنسبة 30 في المائة.

وبعد الإعلان عن توقعاتها للنمو في تركيا في عام 2022 بنسبة 3.5 في المائة، قامت الوكالة بتحديث توقعاتها إلى 4.5 في المائة.

وتوقعت وكالة موديز أن الاقتصاد التركي سوف “يتباطأ بسرعة” في الأشهر المقبلة، وأعلنت أنها خفضت توقعاتها للنمو لعام 2023 من 4 في المائة إلى 2 في المائة.