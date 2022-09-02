إسطنبول (زمان التركية) – أعلنت شركة الكهرباء التركية، عن انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء لمدة 8 ساعات في مدينة إسطنبول شمال غرب تركيا .

وقالت الكهرباء التركية، في بيان، أن التيار الكهربائي سينقطع اليوم الجمعة لمدة 2 إلى 8 ساعات .

وأضافت أن مدة القطع ستكون موزعة على الأحياء حيث ستكون مدة الانقطاع في كل منطقة بين 2 – 8 ساعات .

وتابعت أن الأحياء التي ستنقطع عنها الكهرباء هي أيوب سلطان، بيلك دوزو، باغجلر، إسنلر، تشاتالجا بيشكتاش، باكركوي، أرناؤوط كوي .

وأشارت أن سبب انقطاع التيار الكهربائي يعود أعمال الصيانة في الكوابل المؤدية للمدينة .