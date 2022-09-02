موغلا (زمان التركية) – رسا يخت “بلو” الضخم المملوك لنائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على ساحل قضاء مرمريس بولاية موغلا التركية.

ورسا اليخت (Blue) المملوك لمنصور بن زايد آل نهيان، مالك نادي مانشستر سيتي الانجليزي، والقادم من ميناء فاليتا في مالطا، في رصيف ميناء مرمريس ظهر أمس الخميس، وسيغادر اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يتزود اليخت، الذي يرفع علم جزر “كايمان”، بـ 650 ألف لتر من الوقود.

ويبلغ طوله 160 مترا وعرضه 26 مترا، ويضم طاقما مكونا من 80 شخصا، فيما يعد واحدا من أكبر اليخوت في العالم.

ويضم اليخت “بلو” مهبطين لطائرات الهليكوبتر، وحوض سباحة، وتجهيزات فاخرة، ووسائل متعددة للراحة.