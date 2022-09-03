أنقرة (زمان التركية) – تصدر هاشتاج “tek kelim” والذي يعني بالعربية “كلمة واحدة”، موقع التواصل الاجتماعي تويتر في تركيا، وشارك به الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

الرئيس أردوغان شارك في الهاشتاج بكتابة كلمة “تركيا”، ليرد عليه زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدارأوغلو، بكلمة “غلاء”.

أما رئيسة حزب الجيد، ميرال أكشنار، ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، فكتبا كلمة “الحرية”.

رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، كتب “الانتخابات”، ورئيس حزب السعادة، تمال كارامولا أوغلو، كتب “يكفي”.

عمدة بلدية أنقرة، منصور يافاش، كتب “أنقرة”، رئيس حزب النصر، أوميت أوزداغ، كتب “الأمة التركية”.

كذلك انضم رئيس حزب التغيير، مصطفى ساريجول، للحملة بكتابة كلمة “التغيير”.

وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، كتب “الصحة”، وحزب العمال التركي كتب “الحساب”.

رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، كتب “السلام”، وقرينة الرئيس أمينة أردوغان، كتبت “رجب طيب أردوغان”.