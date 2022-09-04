أنقرة (زمان التركية) – حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليونان، بشأن الجزر المتنازع عليها، وقال “لا تنسو إزمير”.

حضر رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان مؤتمر TEKNOFEST 2022 في مطار سامسون، وأدلى بتصريحات حادة بخصوص اليونان.

وقال أردوغان: “أيها اليونانيون، عودوا إلى التاريخ، إذا ذهبتم وتطلعتم بعيدًا، فسيكون الثمن باهظًا وثقيلًا، لدينا جملة واحدة فقط لليونان، لا تنسوا إزمير”. تذكيرًا بالانتصار التركي

في 30 أغسطس الماضي، احتفلت تركيا بذكرى طرد القوات اليونانية من إزمير.

وأضاف الرئيس: “احتلال الجزر لا يعوقنا، سنفعل ما هو ضروري عندما يحين الوقت. كما نقول، يمكننا أن نأتي إليكم فجأة ذات ليلة”.

تركيا تتهم اليونان بتسليح الجزر المتنازع عليها، بما يخلف الاتفاقيات الدولية، فيما تشكو أثينا من تكرار اختراق المجال الجوي من قبل تركيا بشكل متعمد.

وأكد أردوغان أنه يجب أن تكون تركيا قوية في كل مجال، في السياسة والاقتصاد والدبلوماسية، وإلا سيصبح وضعهم أسوأ من سوريا وأوكرانيا.