أنقرة (زمان التركية) – قالت معلومات إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يبحث عن مرشحين جدد للزج بهم في الانتخابات القادمة.

وبحسب تسريبات، قال أردوغان في اجتماع المجلس التنفيذي المركزي لحزبه إنه ناقش خارطة الطريق للتحضير للانتخابات، وأنه لن يدرج الأسماء “البالية” في قوائم المرشحين البرلمانية.

ووفق التسريبات، وأوضح أردوغان أن قوائم المرشحين سيتم إعدادها من خلال مراعاة استطلاعات الرأي العام.

وشدد أردوغان على أن عملية إعداد قوائم المرشحين التي تستغرق ستة أشهر يجب تقييمها بشكل جيد للغاية، وأن الأسماء يجب أن تعمل بشكل جيد للغاية.

كما ذ كر أردوغان أنه سيتم رفع زيادة للأجور في بداية العام، مدعيا أن حزبه سيفوز في الانتخابات.

وأشارت التسريبات غير المؤكدة، إلى أن حزب العدالة والتنمية، قرر العمل على ملصقات وشعارات وأنشطة تستهدف جذب الشباب للحزب للانتخابات التي سيصوت فيها ما يقرب من 6 ملايين شاب.

وبحسب المعلومات الواردة، فقد تقرر عقد “مهرجان الشباب” الثاني في أضنة في مايو من هذا العام في أنقرة في أكتوبر، وتم تقييم الاستعدادات لذلك.