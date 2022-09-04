أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض أران أردام، إن نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، يتسابقون لشراء شقق من اليونان وفرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة.

أردام، قال في برنامج على قناة “آرتي تي في”، إن العديد من أعضاء حزب العدالة والتنمية، القلقين من أن أموالهم ستصبح عديمة القيمة في تركيا، اشتروا شققًا في اليونان وفرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة.

واعتبر أردام أن أعضاء الحزب الحاكم لا يثقون ببعضهم البعض، مشيرا إلى أنهم يعتقدون أن الحكومة ستتغير وهذا هو سبب ذعرهم.

كما سُئل أردام عن المناقشات حول المرشحين للرئاسة وعن إمكانية ترشيح الرئيس التركي السابق، عبد الله جول، فقال أردام: “اسم عبد الله جول غير مطروح. حزب الشعب الجمهوري لديه بالفعل مرشح رئاسي وهو زعيم الحزب كمال كيليتشدار أوغلو. في هذه المرحلة، لا توجد جهود لترشيح عبد الله جول”.

وأضاف أردام: “اسمحوا لي أن أقول، لا أعتقد أنه سيكون هناك ترشيح لأي شخص آخر غير القادة الجالسين على طاولة الستة -أحزاب-. وهذا يشمل رؤساء البلديات والسياسيين السابقين”.