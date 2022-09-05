أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، إن هدف تحالف الشعب “الحاكم” هو إعادة انتخاب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيسًا للبلاد بعدد أصوات كبير.

بهتشلي أنطلق في أولى جولاته بالولايات التركية، من أجل الدعاية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2023.

وأعلن زعيم حزب الحركة القومية، خلال فعالية بعنوان “نحو عام 2023: المرشح واضح، القرار واضح”، أن مرشح تحالفهم لرئاسة الجمهورية هو أردوغان.

وأضاف بهتشلي: “مرشحنا مؤكد، قرارنا واضح. مرشحنا الرئاسي هو رجب طيب أردوغان. هدفنا هو إعادة انتخاب السيد أردوغان رئيسًا بنسبة تصويت مرتفعة..”.

بهتشلي انتقد تحالف الأمة -المعارض- وقال: “إنه تحالف الذلة والتدمير، إنهم كذبة، ووعودهم مزيفة، وحبهم افتراضي، وولائهم غير موجود. رئيس حزب الشعب الجمهوري لم يتفوه بكلمة واحدة لصالح تركيا. ولم يخرج من فمه إدانة واحدة للتنظيمات الإرهابية”.

بهتشلي قال إن: تحالف الأمة يقحم نفسه في ملف الاقتصاد، ويواسون أنفسهم بالزعم أن الحكومة سترحل، ولا يستطيعون الاعتراف بأن الاقتصاد التركي ينمو، ولا يمكنهم التعبير عن النضال الشرس ضد التضخم، ولا يمكنهم أبدًا القول إن تركيا هي الدولة الأقل تأثراً بالمشاكل المحتملة لاتباعها سياسات متوازنة وصحيحة.

زعيم الحركة القومية قال إنه “سيتم سحق رأس وحش التضخم بالتأكيد. سوف يتحقق استقرار الأسعار في نهاية المطاف”.

يذكر أن المعارضة التركية تقول إنها مصرة على إزاحة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية من السلطة، في انتخابات العام المقبل.