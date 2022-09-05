أنقرة (زمان التركية) – فرضت الحكومة التركية زيادة بنحو 56 قرشا في سعر لتر البنزين و69 قرشا في سعر لتر الديزل.

وقبل نحو يوم تراجعت أسعار البنزين بنحو 1.51 ليرة، في حين تراجعت أسعار الديزل بنحو 2.41 ليرة، غير أنه اعتبارا من منتصف هذه الليرة عاودت الأسعار الارتفاع من جديد.

وبهذه الزيادة سيرتفع سعر لتر البنزين في إسطنبول إلى 19.22 ليرة، بينما سيرتفع سعر لتر الديزل في المدينة إلى 25.16 ليرة.

وتتولى محطات الوقود تحديد أسعار المحروقات بالارتكاز على التغييرات في سعر صرف الدولار ومتوسط أسعار المنتجات المعالجة في سوق البحر المتوسط الذي يشمل أيضا تركيا.

وقد تتفاوت الأسعار التي تطبقها شركات التوزيع بحسب المدينة والشركة بسبب الحرية التنافسية.

جدير بالذكر أن اتحاد ملاك محطات الوقود في تركيا كان قد أعلن عدم مشاركته التغييرات في أسعار الوقود على خلفية الدعوى القضائية القائمة بحقه بهذا الشأن.