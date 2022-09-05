أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير غير رسمي إن معدل التضخم النقدي الحقيقي في تركيا، يفوق ضعف المعلن من قبل الحكومة.

مجموعة أبحاث التضخم التركية المستقلة أعلنت اليوم إحصاءات التضخم السنوية لشهر أغسطس المنصرم.

وقالت المجموعة، التي تضم أكاديميين واقتصاديين، إن معدلات التضخم السنوية خلال شهر أغسطس بلغت 181.37 في المئة.

وأشارت المجموعة إلى ارتفاع التضخم بنحو 5.86 في المئة خلال شهر أغسطس.

من جهة أخرى، قالت اليوم هيئة الإحصاء التركية إن معدل التضخم السنوي في تركيا، ارتفع مسجلا 80.21٪ على أساس سنوي في أغسطس.

الهيئة قالت إن التضخم ارتفع بنسبة 1.46٪ على أساس شهري.

ووفق البيانات الرسمية، في أغسطس، كانت المجموعة الرئيسية التي سجلت أعلى زيادة مقارنة بالشهر السابق هي الصحة بنسبة 7.01 في المائة. المجموعة الرئيسية التي سجلت أعلى زيادة سنوية هي النقل بنسبة 116.87 في المائة.

أما المجموعة الرئيسية، التي أظهرت أقل زيادة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، فكانت الاتصالات بنسبة 27.05 في المائة.

الشهر الماضي، كان معدل التضخم النقدي وفق البيانات الحكومية 79.6 بالمئة.