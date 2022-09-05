أنقرة (زمان التركية) – كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية ونائب الوزير، إسماعيل تشاتاقلي، أن عدد السوريين المسجلين في تركيا يبلغ 3 ملايين و 654 ألف و 866 نسمة.

خلال المؤتمر الصحفي الشهري الذي عقد في قاعة المؤتمرات بالوزارة.

وقال تشاتاقلي، في تصريحات حول السوريين: “في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، تم القبض على 28814 مهاجرًا غير نظامي و 856 منظمًا في أغسطس، منهم 6 آلاف 329 في عرض البحر”.

وأشار تشاتاقلي إلى أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم بلغ 521 ألفاً و39، وحتى اليوم بلغ عدد السوريين المسجلين في بلدنا 3 ملايين و 654 ألف و 866 نسمة.