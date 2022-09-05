أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نبطي، إنه يتوقع أن ينخفض التضخم النقدي في تركيا إلى خانة الآحاد.

يأتي ذلك مع إعلان الحكومة اليوم الاثنين أن التضخم تجاوز 80 بالمئة، فيما تقول بيانات غير رسمية إن التضخم الحقيقي يتجاوز 180 بالمئة.

وزير الخزانة والمالية نور الدين نبطي، قال في تصريح على تويتر إن “البرنامج الاقتصادي المتوسط ​​المدى الذي سيشكل خارطة الطريق لفترة الثلاث سنوات القادمة، تم إعداده وفق مبادئ خطة التنمية الحادية عشرة، من خلال تحليل التطورات في العالم والاقتصاد التركي بدقة”.

وأوضح نبطي أنه أثناء إعداد البرنامج، تم التركيز على نموذج الاقتصاد التركي، الذي يزيد من النمو والتوظيف، ويعطي الأولوية للإنتاج عالي القيمة المضافة، ويستند إلى النمو المستدام الموجه نحو التصدير.

وأشار الوزير التركي إلى أن السياسات التي سيتم تنفيذها خلال البرنامج وضعت لضمان إنتاج عالي القيمة المضافة والتحسين الدائم في ميزان الحساب الجاري والإنتاجية وزيادة الصادرات.

انخفاض التضخم في تركيا!

وأضاف نبطي: “نتوقع أن ينمو اقتصادنا بنسبة 5.3 في المائة في المتوسط ​​وأن تزيد العمالة بمقدار 2.7 مليون شخص في المجموع. بالإضافة إلى ذلك، نتوقع أن تصل صادراتنا إلى 305 مليارات دولار في نهاية فترة البرنامج، وسوف ينخفض ​​معدل البطالة بشكل كبير بنسبة 9.6 في المائة، وستكون نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 0.9 في المائة، والتضخم سينخفض ​​إلى خانة الآحاد”.

وذكر نبطي أنه يود أن يؤكد أنه في البرنامج المتوسط ​​الأجل الذي يغطي الفترة 2023-2025، لن يتم التنازل أبدًا عن الانضباط المالي كما في السنوات السابقة.

وتابع نبطي: “بالنظر إلى الديناميكيات الأساسية لاقتصادنا، حاولنا إعداد ميزانية تلبي أولويات جميع مواطنينا. في نهاية فترة البرنامج، نتوقع أن يبلغ عجز ميزانية الحكومة المركزية 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.