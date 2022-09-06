أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي حديث، أن زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، يتقدم على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في نسبة الأصوات الانتخابية.

استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة “أوراسيا” للأبحاث، يأتي قبل 10 أشهر من توجه المواطنين إلى صناديق الاقتراع.

وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية ودور الحكومة في السياسة الخارجية، سيكون موقف “تحالف العمل والحرية”، الذي تأسس بقيادة ستة أحزاب وحزب الشعوب الديمقراطي، حاسمًا في الانتخابات الحاسمة.

رئيس مجلس إدارة أوراسيا، كمال أوزكيراز، ذكر أن 2000 شخص شاركوا في استطلاع الرأي الذي أجري في 22-27 أغسطس 2022، والذي يظهر أن مرشحي حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات البرلمانية يتقدمون على مرشح حزب العدالة والتنمية.

وبحسب الاستطلاع، حصل حزب العدالة والتنمية على 30.1٪ من الأصوات، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 32.1٪ من الأصوات، مشيرا إلى أنه يمكن قول إن حزب الشعب الجمهوري هو الحزب الأول.

ولفت أوزكيراز الانتباه إلى أن الفارق بين الرئيس أردوغان ورئيس حزب الشعب الجمهوري كيليتشدار أوغلو كبير، مشيرا إلى أنه وفقًا للاستطلاع الأخير، يبلغ معدل التصويت لكيليتشدار أوغلو 44.7 في المائة، في حين أن أولئك الذين سيصوتون لأردوغان 38 في المائة.

وذكر أوزكيراز أنه إذا قدم “تحالف العمل والحرية” مرشحاً مشتركا، ستنتقل الانتخابات إلى الجولة الثانية.