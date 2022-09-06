أنقرة (زمان التركية) – أثناء عودته إلى المنزل رفقة عائلته بعد انتهائه من التسوق، لاحظ حكيم ألكان المقيم في مدينة فان، حقيبة ملقاه على الطريق، وبها ما لم يكن يتخيله.

وذكر ألكان أنه عثر على الحقيبة ملقاة في الشارع بالقرب من المستشفى الحكومي، وأضاف قائلا: “أوقفت السيارة وحملت الحقيبة معي وعدت إلى المنزل دون فتحها. وفور فتحي الحقيبة عثرت بداخلها على مبلغ 25 ألف دولار و9 آلاف و300 ليرة وقدر من الريالات السعودية”.

وأضاف ألكان أنه أجرى عدة محاولات رفقة نجله للعثور على مالك الحقيبة باستخدام هاتف محمول عُثر عليه داخلها.

أضاف قائلا: “لكن لم نفهم لغة من أجابوا عن الاتصالات. في النهاية بعثنا رسالة عبر تطبيق الواتس آب إلى سيدة أبلغناها خلالها أن الحقيبة بحوزتنا وطلبنا منها التوجه إلى فندق أوزال ألب جراند لاستلامها”.

وأفاد ألكان أنهم التقوا في الفندق بمالك الحقيبة، الذي تبين أنه سائح إيراني، وقاموا بتسليمه الحقيبة.

من جانبه أوضح أحد العاملين بالفندق ويدعى جاهد ياغيز أن ثلاثة سائحين إيرانيين قدموا إلى الفندق في ساعات المساء وأبلغوهم بفقدانهم أموالهم.

وأضاف قائلا: “بعد ساعة تلقوا الاتصال وفرحوا كثيرا. قال المتصل إنه عثر على الحقيبة وإنهم سيتوجهون إلى الفندق ويسلمونهم إياها. بالفعل جاء شخص يدعى ألكان ومنحهم الحقيبة وبداخلها الأموال”.