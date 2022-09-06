أنقرة (زمان التركية) – حقق فريق جالطة سراي التركي انتصاره الثالث في أول خمسة أسابيع من الدوري التركي الممتاز، بعد هزيمته لنادي غازي عنتاب.

استضاف فريق غازي عنتاب في الأسبوع الخامس من الدوري التركي الممتاز، نظيره جالطة سراي، ولكنه خسر المباراة بنتيجة 2-1.

وسجل أهداف جالطة سراي بافيتيمبي غوميز في الدقيقة 36، وستيليبوس كيتسيو في الدقيقة 91.

أما هدف غازي عنتاب الوحيد فسجله أنجلو ساغال في الدقيقة 27.

وخلال المباراة حصد عبد الكريم بردكجي من جالطة سراي كارت أحمر في الدقيقة 45.

وحقق الفريق ذو اللونين الأصفر والأحمر فوزه الثالث في الدوري بهذه النتيجة زاد جالطة سراي، الذي تعادل أيضًا، نقاطه إلى 10، ويحتل المركز السابع.

غازي عنتاب، شهد أول هزيمة له وظل في رصيده 10 نقاط، وبقي في المركز الخامس.