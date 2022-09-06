أنقرة (زمان التركية) – توقع خبير الضرائب التركي، أوزان بينجول، عجزا قدره 500 مليار ليرة في موازنة الحكومة خلال خمسة أشهر.

بعد الإعلان عن البرنامج المتوسط ​​الأجل (MTP) أمس، كانت إحدى النقاط اللافتة للنظر هي توقعات عجز ميزانية 2022.

وأوضح بينجول أنه في الخطة المتوسطة الأجل التي أعدتها وزارة الخزانة والمالية ورئاسة الاستراتيجية والميزانية، من المتوقع أن تسجل ميزانية الحكومة المركزية، التي أعطت فائضًا قدره 29.5 مليار ليرة تركية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، عجزًا قدره 490.7 مليار ليرة تركية في الأشهر الخمسة الأخيرة من العام.

وذكر بينجول أنه من المتوقع أن يصل العجز الإجمالي في الميزانية في نهاية العام، والذي كان 201.5 مليار ليرة تركية العام الماضي، إلى 461.2 مليار ليرة تركية في عام 2022. وعليه، فإن عجز الموازنة، الذي كان 2.8 في المائة العام الماضي مقارنة بالدخل القومي، سيرتفع إلى 3.4 في المائة في عام 2022.

وفي إشارة إلى تأثير التضخم المرتفع في فائض الميزانية في الأشهر السبعة الأولى من العام، قال بينجول: “حققت الشركات، وخاصة البنوك، أرباحًا وهمية عالية بسبب التضخم، مما أدى إلى زيادة عائدات ضرائب الشركات. زادت الإيرادات الضريبية غير المباشرة حيث تم تقديم النفقات أيضًا مع تأثير التضخم”.

وتذكيرًا بأن تحصيل ضريبة السيارات (MTV) وتحويلات الأرباح من البنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT) قد تم إجراؤها في الأشهر السبعة الأولى من العام، لفت بينجول الانتباه إلى حقيقة أن هذين العنصرين لن يكونا متاحين لبقية العام.

وأكد بينجول أن توقع عجز ميزانية 2022 البالغ 461 مليار ليرة تركية هو تفاؤل، وأن العجز سيكون أعلى في الصورة الحالية، وأن العجز سينمو أكثر مع النفقات المرتكزة على الانتخابات والتي ستزداد العام المقبل.