أنقرة (زمان التركية) – زعم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أونورسال أديجوزال، أن هناك 200 ألف أجنبي يحملون الجنسيات السورية والأفغانية والعراقية والإيرانية والليبية ضمن قوائم الناخبين في تركيا.

تصريحات أديجوزال جاءت خلال مؤتمر حول “أهمية واحتياطات أمن الانتخابات في الانتخابات العامة 2023″، استضافته بلدية كوناك في إزمير.

زعم أديجوزال أن هناك حوالي 140 ألف سوري، وما يقرب من 20 ألف أفغاني، وما يقرب من 4000 ليبي في قوائم الناخبين.

وأضاف أديجوزال: “سنقوم بفحص هذه القوائم في المستقبل القريب”.

وأكد النائب التركي أن هذه القضية يمكن أن تؤثر على مستقبل تركيا، ويمكن الحديث عنها لساعات، من التعليم إلى الصحة، ومن الحياة الاجتماعية إلى العمل غير المستقر وإلى مجموعات المافيا الإقليمية.