أنقرة (زمان التركية) – قالت صحفية تركية إن حزب العدالة والتنمية الحاكم حل في المرتبة الأولى ضمن قائمة الأحزاب التي يرفض غالبية المواطنين التصويت لها مجددا، وفق نتائج استطلاع سري أجراه الحزب الحاكم.

الصحفية التركية نوراي باباجان نشرت في عمودها بصحيفة “جازته بنجرا” التركية، نتائج استطلاع الرأي المزعوم، الذي أجراه سرا “العدالة والتنمية”، والذي قالت إنه لم يتم مشاركته بعد مع الإدارة العليا للحزب.

وبحسب ما نشرته باباجان، فإن العدالة والتنمية احتل المرتبة الأولى في قائمة الأحزاب التي أعلن المواطنين أنهم لن يصوتوا لها أبدا بنسبة 44%، وجاء بعده حزب الشعوب الديمقراطي.

بحسب الاستطلاع يرى المشاركون أن المشاكل الثلاث ذات الأولوية لا تتغير.

يعتبر التضخم وتكلفة المعيشة والبطالة من أهم ثلاث مشاكل في البلاد، وفق تقييم 85٪ من المشاركين، ويأتي بعد ذلك التعليم والعدالة.

و في الاستطلاع، سُئل المشاركون عن كيفية تعريفهم لأنفسهم أيديولوجياً. أولئك الذين يقولون “أنا أتاتوركي” هم في المقام الأول بنسبة 30 في المائة، ويحتل أولئك الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم قوميين المرتبة الثانية بنسبة 20 في المائة، بينما يحتل من يعرّفون أنفسهم بأنهم “محافظون” المرتبة الثالثة بنسبة 15 في المائة.

28٪ فقط من المشاركين يعتبرون إدارة الحكومة لملف الاقتصاد ناجحة. المجالان اللذان تتميز فيهما الحكومة هما مكافحة الإرهاب والسياسة الخارجية، حيث أن معدل التقييم في هذه المجالات يرتفع إلى 50 في المئة.

ووفقًا للاستطلاع، على الرغم من انخفاض عدد الناخبات، لا يزال حزب العدالة والتنمية يحتل المرتبة الأولى، يبدو أن حزب الشعب الجمهوري هو الحزب الثاني الذي يضم أكبر عدد من الناخبات.

يكاد يكون عدد الناخبين من الذكور والإناث في حزب الجيد في حالة توازن.

ووفق النتائج، الناخبون الشباب ما زالوا بعيدين عن حزب العدالة والتنمية، في حين اجتذب حزب الشعب الجمهوري الشباب إلى حد ما، لكن ليس بما يكفي، ويجتذب حزب الشعوب الديمقراطي غالبية الناخبين الشباب.