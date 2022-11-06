أنقرة (زمان التركية) – أعلنت رئيسة اتحاد الأطباء الأتراك، شبنام كورار فنجانجي، أنها ستنتهي من دراسة علمية من داخل السجن، حيث تم اعتقالها على خلفية اتهام الجيش التركي باستخدام أسلحة كيماوية في العمليات العسكرية ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني.

وخلال رسالة نشرت على حساب اتحاد الأطباء الأتراك في تويتر، أفادت فنجانجي أنها كانت تجري دراسة مفصلة تتضمن حساب خوارزمي للتطبيق التقييمي العلمي، غير أن السلطات أقدمت على اعتقالها قبل إنهائها تلك الدراسة.

وأوضحت فنجانجي أنها طلبت من رفاقها تزويدها بالمصادر العلمية والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المقررة، كي تتمكن إنهاء الدراسة العلمية.

Şebnem hocadan mesaj var… pic.twitter.com/mK3SuB82ta — Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) November 5, 2022

أضافت قائلة: “سأنهي هذه الدراسة فور وصول تلك المصادر وسأشاركها معهم. آمل أن يقدم ذلك الحساب الخوارزمي الذي سيسلط الضوء على طرق تقصي الحقيقة إسهامات لمن تم إدانتهم أثناء سعيهم خلف الحقيقة مثلي”.

جدير بالذكر أنه تم اعتقال فنجانجي في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي، بعد اتهام الجيش التركي باستخدام السلاح الكيماوي ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في العراق.