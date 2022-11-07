أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، محمد علي جوهري، إن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، حزب قانوني تأسس وفقا للقوانين التركية ولديه كتلة داخل البرلمان، في رد على الانتقادات الموجهة مؤخرا للحزب الحاكم.

خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني أفاد جوهري أن التحالف الحاكم يرغب في إجراء تعديلات دستورية في مادتين أحدهما تتعلق بارتداء الحجاب والأخرى تتعلق بوحدة الأسرة، ويحتاج لدعم الحزب الكردي.

أضاف قائلا: “الحزب الكردي لديه كتلة برلمانية ولديها أصوات داخل البرلمان. لذا نحن بحاجة لدعه. والحزب الكردي أعلن دعمه للحجاب. لذا لماذا لا نزوره؟ هذا أمر معتاد بين الأحزاب ولا يحدث للمرة الأولى”.

تأتي التصريحات المثيرة بعد زيارة وفد من الحزب الحاكم برئاسة وزير العدل، بكر بوزداغ، لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بشأن مقترح التعديلات الدستورية المتعلقة بإقرار حرية ارتداء الحجاب.

وشدد جوهري على دعمه للحوار مع جميع الأحزاب، مشيرا إلى ضرورة إبقاء الباب مفتوحا دائما أمام الحوار لتحقيق السلام الاجتماعي داخل البلاد.

كما تطرق جوهري إلى استقالة أحمد أشرف فائق بابا من صفوف حزب العدالة والتنمية وانضمامه إلى صفوف حزب الخير قائلا: “تغيير الحزب السياسي ليس أمر أخلاقي، لكن ليس من الأخلاق أيضا التحدث عن زميل كان نائبا للحزب نفسه لفترة طويلة وانفصل عنه في غير حضوره. إنه اختياره”.

أثارت زيارة لحزب العدالة والتنمية للأحزاب المعارضة وخاصة حزب الشعوب الديموقراطي الكردي، موجة من الانتقادات داخل الحزب الحاكم، بسبب اتهامات أردوغان الدائمة للمعارضة بدعم التنظيمات الإرهابية لقربها من الحزب الكردي.

البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية والكاتب في صحيفة يني شفق، محمد متينر، قال إنه بات يتوجب على حزب العدالة والتنمية تغيير لهجته ونهجه تجاه الحزب الكردي إن كان سيكرر الاجتماع به ويُحرص على الحصول على دعمه.

وأوضح متينر أن الزيارة المشار إليها ستثير أزمة بالنسبة للحزب الحاكم.

أضاف قائلا: “اتهام الحزب الكردي بأنه الذارع السياسي لتنظيم إرهابي والمطالبه بحظره من المشاركة بالبرلمان وفي الوقت نفسه الاجتماع به على خلفية التعديلات الدستورية، بشان الحجاب يشكل أزمة جديدة للحزب. كل تصريح سيدلي به العدالة والتنمية بشأن الحزب الكردي بعد الآن ستكون هذه الزيارة محط نظر”.

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أطلق دعوة بإجراء تعديلات دستورية تكفل الحق في ارتداء الحجاب، ردا على مقترح حزب الشعب الجمهوري بالسماح بارتداء الحجاب في القطاعات الحكومية.

عضو اللجنة الإدارية لحزب العدالة والتنمية، شامل طيار، أعاد مشاركة تغريدة متينر وعلق عليها، قائلا: “بالتأكيد يجب على العدالة والتنمية أن يدير علاقاته وفقا لنظرته لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

إن كان ينظر إليه كذارع سياسي للعمال الكردستاني وحزب يتوجب إغلاقه لماذا سيناقش معهم التعديلات الدستورية؟ وإن كان الشعوب الديمقراطي والعمال الكردستاني منفصلين فلماذا شعرنا بحاجة إلى لغة وأسلوب موحد تجاههما في المقام الأول؟”