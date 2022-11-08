شرم الشيخ (زمان التركية)ــ شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في المائدة المستديرة التي نظمتها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة ضمن فعاليات قمة المناخ المخصصة لموضوع الأمن الغذائي، حيث حضرها عدد من قادة ورؤساء حكومات الدول وبعض المنظمات الدولية.

الأمين العام شارك بمداخلة أشار خلالها إلى أن القمة العربية المنعقدة الأسبوع الماضي في الجزائر ناقشت موضوع الأمن الغذائي بشكل مستفيض، كونه أهم تحد تواجهه المنطقة العربية في الوقت الراهن. و أضاف أن القمة وافقت على عدد من المبادرات التي تقدمت بها الدول والمنظمات العربية، كما اعتمدت الدراسة الاستراتيجية التي قدمتها جامعة الدول العربية بشأن تعزيز الأمن الغذائي العربي والتي تستهدف، بالاضافة إلى زيادة الإنتاج، عناصر أخرى مثل ترشيد استخدام الموارد و تغيير النمط الاستهلاكي وكذا البعد المناخي.

كما تحدث أبو الغيط عن زيادة الفقر في المنطقة العربية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وما تبعها من أزمات، حيث ارتفع عدد الفقراء إلى ما يزيد عن ربع سكان الوطن العربي.

أبو الغيط أشار في حديثه إلى موضوع التمويل بوصفه مشكلة رئيسية تحول دون تنفيذ البرامج التي من شأنها تقليص الفجوة الغذائية العربية، مضيفا في ذات السياق أن الدول ستعمل على تجنيد الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل العربية لكنها تحتاج أيضا إلى مساعدة المجتمع الدولي لتحقيق اكتفاء غذائي مستدام.

و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن أبو الغيط التقى خلال مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى من قمة المناخ بعدد من قادة الدول العربية والأجنبية والشخصيات الدولية.