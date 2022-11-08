أنقرة (زمان التركية) – نفذت قوات مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أنقرة حملات أمنية متزامنة في 4 مدن مركزها أنقرة، لإلقاء القبض على عدد من العسكريين الصادر بحقهم قرارات اعتقال.

نيابة أنقرة كانت قد أصدرت قرارات اعتقال بحق 12 من عناصر القوات البرية، بزعم استخدامهم هواتف مسبقة الدفع في إجراء اتصالات هاتفية مع متورطين في محاولة انقلاب عام 2016، وذلك في إطار الحملات الأمنية ضد المنتمين لحركة الخدمة.

أسفرت الحملات الأمنية عن اعتقال 9 أشخاص من بين الصادر بحقهم قرارات اعتقال، ومن بينهم طالبين عسكريين مفصولين وضابطين مفصولين وعقيدين متقاعدين وضابط صف ومقدم بالجيش.

يذكر أن وزارة الدفاع التركية كشفت في ديسمبر الماضي أنه تم فصل 24256 عسكريًا من القوات المسلحة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016. من بين المفصولين تعسفيا 150 جنرالا و10528 ضابطا، وهناك 1185 فردا مازالت التحقيقات الإدارية مستمرة بحقهم.

عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، تم فصل 130 ألف من الموظفين والعسكريين، بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، التي يحملها الرئيس رجب طيب أردوغان مسؤولية المحاولة الانقلابية الفاشلة بينما تنفي الحركة وتقول إنها مؤامرة يستغلها أردوغان للقضاء على معارضه وتصفية الجيش.