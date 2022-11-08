أنقرة (زمان التركية) – فاز فريق فنربخشة التركي، على نظيره سيفاسبور بهدف مقابل لا شيء في الأسبوع الثالث عشر من الدوري التركي الممتاز.

فنربخشة اقترب في اول دقيقتين بالمباراة من المرمى مرتين مع كريسبو وعرفان كان كاهفيشي.

وعلى الرغم من أن فنربخشة أراد زيادة هجماته، إلا أنه واجه صعوبة في إحراز الأهداف وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي للفريقين.

وفي بداية الشوط الثاني، طرد من فنربخشة ميشي باتشواي، ليستكمل المباراة بـ10 لاعبين فقط.

ورغم ذلك زاد الفريق الأصفر والأزرق الغامق من ضغطه، وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 52، ليضع إينير فالنسيا الكرة في الشباك في الدقيقة 55 من المباراة.

وبعد هذه النتيجة، حقق الفريق ذو اللون الأصفر والأزرق الداكن فوزه الخامس على التوالي وواصل صعوده برفع رصيده إلى 29 في نهاية المباراة رقم 12.