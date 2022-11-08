أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، أنه يجب إغلاق مجلس التعليم العالي التركي، وأن هذا الوعد سيتحقق بعد فوز المعارضة بالانتخابات المقبلة.

باباجان قال في تدوينة على تويتر، تعليقا على الاحتفال بذكرى تأسيس مجلس التعليم العالي التركي “هذه هي المرة الأخيرة لأولئك الذين يريدون الاحتفال بعيد ميلاد مجلس التعليم العالي”.

وأكد باباجان في تغريدته أنه بعد الانتخابات، سيتم إغلاق مجلس التعليم العالي.

وعلق مصطفى إرجين، البرلماني عن رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المسؤول عن التعليم، على رسالة باباجان، وقال: “يجب أن يكون مجلس التعليم العالي غائبًا حتى يتم تجديد جامعاتنا بفهم للحكم الذاتي ولإعداد طلابنا واقتصادنا، وإعدادنا للعالم سريع التطور”.

ويشرف مجلس التعليم العالي التركي، على الجامعات في تركيا، وفق دستور عام 1982.