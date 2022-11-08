أنقرة (زمان التركية) – حذر كريم روتا، رئيس اللجنة السياسة الاقتصادية في حزب المستقبل، من تدخل روسي محتمل لصالح حزب العدالة والتنمية في انتخابات العام المقبل.

ياتي ذلك في أعقاب إقرار رجل الأعمال إيفغيني بريغو المقرب من بوتين بأنه كان هناك “تدخل” في الانتخابات الأمريكية وأن هذا التدخل سيستمر.

وأوضح روتا خلال مشاركته في برنامج “أعط قرارا”، أن تركيا في خطر مماثل للتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وذكر روتا أنه يرى تأجيل موسكو ديون شركة خطوط أنابيب البترول التركية “بوتاش” بمثابة دعم كبير من روسيا لموازنة حكومة حزب العدالة والتنمية.

وأضاف روتا: “من المثير أن بوتاش لم تطلب تأجيل الديون منذ 20 عامًا وطلبت ذلك اليوم. تعليق الديون قد يكون تدخلاً أكثر خطورة في الانتخابات المالية”.

وأكد روتا أنه في إطار الاقتصاد الانتخابي، سيتم عمل الكثير من أجل احتواء التضخم مثل مطالبة بوتاش بتأجيل ديون الغاز الطبيعي من روسيا هو مفتاح هذه القضية.

وأشار روتا إلى أنه تم تحويل 180 مليار ليرة من الموازنة العامة إلى شركة بوتاش في العام الماضي، مضيفا: “ستبقى هذه الإيرادات ضمن ميزانية بوتاش الخاصة.. يمكن أن يتحول هذا إلى نفقات انتخابات لا تصدق”.