أنقرة (زمان التركية) – طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، خلال زيارة الأخير إلى تركيا بترحيل الصحفي التركي المعارض المقيم في السويد، بولنت كاناش.

أثار طلب أردوغان انتقاد الصحفيين في السويد، الذين اعتبروه دعوة من أردوغان إلى تجاهل قوانين البلد الأوروبي.

وكانت وسائل الإعلام التركية المقربة من الحكومة التركية قد نشرت خلال الأيام الماضية أخبارا استهدفت خلالها كاناش.

وفي تعليق من كاتاش لصحيفة Dagens Nyheter السويدية، ذكر أنه كان يتناول طعام العشاء رفقة عائلته أثناء مشاهدته كلمة أردوغان وأنه حاول جاهدا ألا يبدي دهشته من الأمر لأفراد عائلته.

وأكد كاناش أن ذكر اسمه خلال المؤتمر الصحفي أصاب زوجته أيضا بالدهشة، قائلا: “كل شيء متوقع من طاغية كهذا لا يهتم لحقوق الصحفيين ولا يكترث لحقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي. لم أندهش، ولكن لم أكن أتوقع أن يذكر اسمي في هذا الوضع الخاص. لست قلقلا، لأنني أثق في سيادة القانون السويدي. هنا يتم احترام حقوق الإنسان وحريته ولهذا أثق أن القوانين السويدية ستحميني”.

رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، زار تركيا في إطار مباحثات لإقناع أنقرة بسحب اعتراضها على انضمام بلاده إلى حلف الناتو.،