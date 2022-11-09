أنقرة (زمان التركية) – تداول نشطاء تصريحات متناقضة لرئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت بهشالي، بعد أن دعم مؤخرا لقاء وفد من حزب العدالة والتنمية الحاكم بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وعلى الرغم من تأييده هذا اللقاء فإن بهشالي سبق وأن عارض لقاء حزب الشعب الجمهوري بالحزب الكردي.

وفي كلمة ألقاها في التاسع من فبراير/ شباط عام 2021 خلال اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب هاجم بهشالي حزب الشعب الجمهوري لحرصه على الالتقاء بالحزب الكردي، قائلا: “أنصح حزب الشعب الجمهوري بالتوجه لضريح أتاتورك عوضا عن التوجه لجبال قنديل – حيث يتخذ تنظيم العمال الكردستاني مركزا له – فالتقائه بحزب الشعوب الديمقراطي يعني التقائه بالعمال الكردستاني. وبهذا النهج أعتقد أن دمج الشعوب الديمقراطي للشعب الجمهوري وتحوّله لحزب مستعمر سيصبح أمر لا مفر منه”.

لكن كان هناك مؤخرا تصريح مختلف من بهشالي، حيث اعتبر أن زيارة وفد حزب العدالة والتنمية الحاكم لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي لبحث التعديلات الدستورية المقترحة خطوة صائبة واعتيادية. وقال: “لا نشعر بحاجة للحديث مرة أخرى عن نظرتنا للحزب الكردي. نحن لا ننظر إلى الزيارة بل ننظر إلى كيفية تحقيق حل ديمقراطي ومنطقي. نحن لا نهتم بالمظهر بل بالجوهر”.