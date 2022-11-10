أنقرة (زمان التركية) – أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرارا بتأسيس هيئة الثقافة ودور العبادة العلوية البكتاشية.

نتيجة لمبادرة جديدة من أجل العلويين أطلقها حزب العدالة والتنمية، نُشر قرار تأسيس هيئة الثقافة ودور العبادة العلوية البكتاشية في الجريدة الرسمية.

المجلس الاستشاري للرئاسة العلوية، سيتألف من الرئيس و11 شخصا، سيختارهم من قبل الرئيس.

إدارة الثقافة ودور العبادة العلوية البكتاشية، التي أنشأت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 112، ستكون تحت إشراف وزارة الثقافة والسياحة.

وبموجب المرسوم، تم إنشاء 53 كادرًا جديدًا لهيئة الثقافة ودور العبادة العلوية البكتاشية، وتتألف من رئيس واحد ونائبين للرئيس و5 رؤساء أقسام و30 مشغلًا لإعداد البيانات والتحكم فيها ومبرمجان ومحللين وسكرتير وسائق وعاملين ومترجمين وعلماء اجتماع واثنين من علماء النفس ومصمم جرافيك واحد.

منتصف هذا الأسبوع، كان هناك احتجاج من قبل العلويين أمام البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون العلويين، ورفع العلويون المحتشدون أمام البرلمان شعارات مثل: “لن نصبح علويي السلطة” و”حزمة القوانين لا تتسع للعلوية”، فيما قامت قوات الأمن بتطويق المحتجين أمام البرلمان وإطلاق غاز الفلفل على المسيرة نحو البرلمان.