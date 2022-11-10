أنقرة (زمان التركية)– فتحت هيئة الإذاعة والتلفزيون في تركيا، تحقيقا رقابيا ضد قناة TV5، بعد استضافها البرلماني السابق ونجم منتخب كرة القادم السابق هاكان شوكور، الذي تتهمه السلطات بالانتماء لحركة الخدمة بسبب معارضته لحكومة حزب العدالة والتنمية.

بعد أن أعلن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون أبو بكر شاهين، فتح تحقيق ضد رئيس تحرير قناة TV5 التركية، محمد علي كاياجا، أثيرت مزاعم عن إقالة كاياجا من منصبه صباح اليوم.

يشار إلى أنه عقب انتهاء البرنامج استهدفت وسائل الإعلام المقربة للسلطات الحاكمة كاياجا، فينا قررت القناة حذف فيديو الحلقة من موقعها الالكتروني.

من هو هاكان شوكور؟

يعتبر شوكور صاحب أكبر عدد من الأهداف في تاريخ تركيا، حيث سجل أكثر من 380 هدفا في كل المسابقات والبطولات المحلية والأوروبية والعالمية، ويحمل لقب صاحب أسرع هدف على الإطلاق في كأس العالم عام 2002.

وفي ديسمبر 2013، استقال شوكور من حزب العدالة والتنمية احتجاجا على ممارساته، وتحوّل إلى عضو مستقل في البرلمان. وفي فبراير 2016، اتهم شوكور بإهانة أردوغان على تويتر، وفي أغسطس من العام نفسه، صدرت بحقه مذكرة من أجل اعتقاله بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.

وفي نوفمبر 2017، اضطر شوكور إلى الفرار من تركيا، واتخذ من سان فرانسيسكو بكاليفورنيا منفى اختياريا له.