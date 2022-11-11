أنقرة (زمان التركية) – عُثر على جثث 5 مهاجرين أفغان مطعونين حتى الموت في منطقة ألتينداغ في أنقرة وسط تركيا.

وقالت وسائل إعلام، أن أقارب المواطنين الأفغان الخمسة المقيمين مع أصدقائهم في منطقة أورنيك ابلغوا الشرطة عنهم فقدهك بعد عدم تمكنهم من التواصل معهم .

وأضافت أنه بعد توجه الشرطة إلى العنوان المحدد في الإشعار على 5 أشخاص جثث هامدة يقيمون في المنزل.

وتابعت أن معهد الطب الشرعي ومديرية فرع التحقيق في مسرح الجريمة يتابعان العمل على تحديد المعلومات الواضحة لهوية الضحايا تحت إشراف مكتب المدعي العام في أنقرة .