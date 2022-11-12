أنقرة (زمان التركية) – تعادل فريق طرابزون سبور التركي مع نظيره أنقرة جوجو بنتيجة بهدف لكل منهما.

استضاف طرابزون سبور، أنقرة جوجو في الأسبوع الرابع عشر من الدوري التركي الممتاز، في ملعب إيريمان.

وجاء هدفي المباراة في الشوط الثاني، حيث تقدم الفريق الضيف طرابزون سبور بهدف أنيس باردي في الدقيقة 70، وحددت نتيجة المباراة هدف تولجا جيجيرسي من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

احتل طرابزون سبور بهذه النتيجة المركز السادس بإجمالي نقاط 23.

أما أنقرة جوجو فأحتل المركز الـ13 بإجمالي نقاط 13.

وأحرز أنقرة جوجو 3 انتصارات و3 تعادلات و6 هزائم في 12 مباراة لعبت في الدوري.

وحقق فريق طرابزون سبور الضيف 6 انتصارات و4 تعادلات وخسارتين في 12 مباراة خاضها في الدوري.