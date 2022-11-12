أنقرة (زمان التركية) – قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، إن الدمار الذي سببته حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لا يمكن إخفاءه.

تصريحات فائق أوزتراك جاءت عبر بيان على تويتر، تعليقا على بيانات العجز التراكمي في الحساب الجاري.

وأوضح أوزتراك في بيانه أنه من عام 1984 إلى عام 2002 بلغ إجمالي عجز الحساب الجاري في 18 عاما 22.5 مليار دولار.

وأضاف أوزتراك: “بلغ إجمالي عجز الحساب الجاري في الفترة من 2003 إلى سبتمبر 2022، 601 مليار دولار بالمكياج الذي وضعته الحكومة و 624 مليار دولار بدون مكياج”.

وأنهى أوزتراك بيانه قائلا: “الدمار الذي سببته حكومات أردوغان خلال 20 عامًا كبير جدًا لدرجة أن المكياج لم يعد مجديًا معه لتجميله”.