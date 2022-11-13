أنقرة (زمان التركية) – تعهد زعيم حزب الرفاه من جديد، فاتح أربكان، برفع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى 14 ألف ليرة تركية، إذا فاز حزبه في الانتخابات.

أربكان تحدث خلال حلوله ضيفا على برنامج “وجهاً لوجه”، عن ماذا سيفعل حزبه إذا تولى السلطة في تركيا، حيث أشار إلى مضاعفة الحد الأدنى للأجور عدة مرات.

وأضاف أربكان: “سنجعل الحد الأدنى للأجور 14 ألف ليرة تركية. تكلفة العمل الشهرية للموظف الواحد أصبحت 9 آلاف و 750 ليرة تركية. الحد الأدنى للأجور الحالي لا يليق بأمتنا. وإذا أخذ التضخم في الحسبان ينبغي زيادة 50 في المائة.

وفي سياق منفصل، أشار أربكان إلى رفضه لجمعيات المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

وأكد أربكان أن هذه الجمعيات تم افتتاحها في فترة حكم العدالة والتنمية، فكان هناك 25 جمعية للمثليين في عام 2015 بتركيا.

وتابع أربكان: “عندما نصل إلى السلطة، سنغلق جمعيات المثليين. إنها بدعة محرمة في كل الأديان. عقد اسطنبول يتعلق بهم أيضًا. اتفاقية اسطنبول تشبه الديناميت الذي تم وضعه على أساس الأسرة”.

يذكر أن الحد الأدنى للأجور في تركيا يبلغ حاليا 5500 ليرة، وهناك وعود من الرئيس رجب أردوغان بزيادته.

أربكان أعلن في وقت سابق إنه تراجع عن قرار دعم أردوغان إذا وصل للجولة الثانية، وذكر أن السبب في ذلك أن القرار أثار انتقادات داخل الحزب.

كان فاتح أربكان، وصف نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ “السفينة الغارقة” واعتبر أنه ليس من المنطقي التحالف معه.

وأشار أربكان إلى أن دعم حزب العدالة والتنمية انخفض إلى أقل من 30٪، وليس من الممكن أن يصل حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب إلى 50 + 1 في المائة.