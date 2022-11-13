أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب الصحفي التركي، سليمان أوزقايا، إن تركيا تتجه بسرعة نحو انتخابات تاريخية، وفي الأشهر القليلة الماضية، يبدو أن الحكومة استعادت تفوقها النفسي وقدرتها على وضع جدول الأعمال، منتقدا التحركات الأخيرة لحزب الجيد بزعامة ميرال أكشنار.

وأوضح أوزقايا خلال مقال له في موقع “كورونوس” التركي، أن المعارضة أيضا اكتسبت تفوقا نفسيا على الحكومة بعد انتخابات إسطنبول، واستمرت في ذلك لفترة طويلة. ومع إقامة الطاولة السداسية -تحالف المحارضة- وإعلان -الرغبة في- العودة إلى النظام البرلماني، بلغت التوقعات ذروتها.

وذكر أوزقايا أنه بسبب إعلان المعارضة رغبتها في عودة النظام البرلماني، كانت هناك زيادة ملحوظة في أصوات أحزاب المعارضة، وخاصة حزب الجيد.

وأضاف الكاتب التركي: “بدأت زعيمة الحزب أكشنار وأعضاء الحزب في الظهور بمفردهم، على افتراض أن هذه الزيادة كانت دائمة. بنى حزب الجيد مؤامرة لعبته، على الحصول على أصوات من حزب الشعب الجمهوري بدلاً من الحكومة -حزب العدالة والتنمية الحاكم-، ومنع حزب الديمقراطية والتقدم و النصر من الظهور بقوة. لكن هذه الحسابات السياسية الصغيرة حطمت الآمال على المائدة الستة”.

وأكد أوزقايا أنه كانت الزيارات غير المخطط لها لزعيم حزب الشعب الجمهوري كيليتشدار أوغلو إلى الولايات المتحدة وإنجلترا بمثابة نكهة لهذه القضية.

ويتابع أوزقايا: “في هذه العملية، شوهد أكبر خطأ تكتيكي لحزب الجيد في خطابه تجاه حزب الشعوب الديمقراطي. كل يوم، يتم الإدلاء ببيانات تستهدف الشعوب الديمقراطي. لماذا يتجاهل أعضاء الجيد حقيقة أن الناخب الكردي هو المحدد الرئيسي في الانتخابات الرئاسية؟”.

وشدد أوزقايا أنه بينما كان كل هذا يجري، قدم حزب العدالة والتنمية اقتراح تعديل دستوري إلى حزب الشعوب الديمقراطي. وجد الشريك الأصغر المؤثر للحكومة، زعيم حزب الحركة القومية بهتشلي، أن الاتصال بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي “طبيعي”.

وأشار الكاتب التركي إلى أنه لا يخفى على أحد أن حزب الجيد بعيد كل البعد عن الشعوب الديمقراطي كقاعدة أيديولوجية وانتخابية، لكن الجميع يعلم أن جميع رؤساء البلديات تقريبًا الذين فاز بهم تحالف الأمة تم انتخابهم بأصوات حزب الشعوب الديمقراطي.

وأوزقايا الذي أوضح أن حزب الشعوب الديمقراطي سيظل هو الحزب المهم ليس فقط في الانتخابات الرئاسية، ولكن أيضًا في أعقابها، أشار إلى أن حزب الجيد بسياساته تجاه هذا الحزب الكردي يقدم فرصة ذهبية لأردوغان للفوز بالانتخابات.

وتابع أوزقايا: “ربما تكون المشكلة الأهم للمعارضة، خاصة حزب الجيد، هي أنها لا تستطيع تجاوز المجال السياسي الذي تحدده الحكومة. ما لا يفهمه أو يتجاهله أعضاء حزب الجيد هو أنه لا يمكنك أن تصبح حزب يمين الوسط دون الحصول على أصوات من الأكراد. وبالمثل، لا يمكن الوصول إلى الجمهور بتجاهل مسألة المراسيم بقوانين. لا يمتلك حزب الجيد ولا أعضاءه الشجاعة للخروج من الميدان الذي تحدده الدولة بشأن هاتين المسألتين”.