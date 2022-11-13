أنقرة (زمان التركية) – تعرض فريق باشاك شهير التركي لهزيمة تاريخية من قبل نظيره جالطة سراي، الذي احرز في مرماه سبعة أهداف مقابل لا شيء.

في الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري التركي الممتاز، استضاف جالطة سراي باشاك شهير.

وفي أهم مباراة في الأسبوع والمباراة الأكثر توقعًا، حصل جالطة سراي على نتيجة مختلفة وترك الملعب بنتيجة 7-0.

وفي المباراة، سجل كريم أكتورك أوغلو ثلاثة أهداف لـ جالطة سراي في الدقائق 14 و 59 و 86، فيما سجل ماورو إيكاردي من ركلة جزاء في الدقيقة 45، ويوسف ندايشيمي في الدقيقة 49، داريز ميرتنز في الدقيقة 65، عبد الكريم بردكجي في الدقيقة 88.

وبعد هذه النتيجة، ارتفع رصيد جالطة سراي إلى 27 نقطة في الدوري. قلص الفريق ذو اللون الأصفر والأحمر الفارق في النقاط مع الزعيم فنربخشة إلى 2. باشاك شهير رصيده 24 نقطة.