أنقرة (زمان التركية) – أقر وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد بيلجين، بصحة الادعاءات المتعلقة بوجود قضية فساد في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وخلال جلسة لجنة الموازنة والتخطيط بالبرلمان التركي أمس الأول تم مناقشة موازنة وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

وأثناء الجلسة أشار البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري عن مدينة أضنة، برهان الدين بولوت، إلى تحقيقات الفساد بشأن مدفوعات الأدوية والأجهزة الطبية داخل مؤسسة الضمان الاجتماعي وورود اسم الرئيس السابق للمؤسسة ورؤساء شعب بها ضمن ملف التحقيقات متسائلا عن حجم الخسائر الناجمة عن أعمال الفساد هذه.

وفي رد منه، أفاد الوزير بيلجين أن الأمر ليس مجرد ادعاءات بل أن مفتشي الوزارة رصدوا المسألة بالفعل، قائلا: ” قمت بتكليفي زميلنا القانوني، فأجرى مراجعاته وتقدم ببلاغات ضد جميع المتورطين في واقعة الفساد تلك”.

وأوضح بلجين أن حجم الفساد بلغ نحو مليار ليرة، قائلا: “سيمتثل المسؤولون أمام القضاء وقمت بإقالة بعض الموظفين بالفعل. لا علاقة لوزير الداخلية سليمان صويلو بملف التحقيقات تلك. ولا علاقة لذلك المزعوم أنه قريب صويلو بالأمر”.