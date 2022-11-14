أنقرة (زمان التركية) – أصدر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بيان تعزية، بشأن الانفجار الدموي الذي وقع في إسطنبول.

وقع انفجار في ساعات المساء في شارع الاستقلال في منطقة بيوغلو في إسطنبول، وبحسب الأرقام الرسمية، قتل ستة أشخاص وأصيب أكثر من 80 شخصا.

بيان الشعوب الديمقراطي، جاء فيه: “نحن في حزن وألم شديدين، نتمنى رحمة الله على مواطنينا الذين فقدوا أرواحهم، والشفاء العاجل للمصابين، وتعازينا لشعبنا”.

كما أدان الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، الهجوم الانتحاري الذي تعرضت له مدينة إسطنبول.

وقال دميرطاش القابع حاليا في سجن أدرنة، عبر بيان على حسابه الرسمي على تويتر، إنه يدين الهجوم الإرهابي الذي يستهدف علانية المدنيين الأبرياء في شارع الاستقلال.

وأضاف الزعيم الكردي: “كل هجوم يستهدف المدنيين هو إرهاب قانوني وسياسي وأخلاقي وضميرا. ونحن لا نقبله أبدا. أتمنى الشفاء العاجل للمصابين، والرحمة للذين فقدوا أرواحهم جراء الحادث”.

وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أعلن أن “انتحارية” نفذت التفجير في شارع الاستقلال بميدان تقسيم وأخلت الشرطة التركية منطقة تقسيم تحسبا لانفجار آخر. كما شهد الميدان انتشارا أمنيا مكثفا.

كما تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالكشف عن منفذي التفجير، وأضاف: “سوف ينالون عقابهم”.