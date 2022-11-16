إسطنبول (زمان التركية) – أعلن وزير العدل التركي عن اعتقال 50 شخصًا على خلفية التفجير الذي وقع مؤخرًا فيإاسطنبول وأسفر عن مقتل ستة أشخاص، وفقًا لما ذكرته النسخة التركية لبي بي سي.

اهتزت تركيا جراء تفجير مميت في شارع الاستقلال يوم الأحد أدى إلى إصابة 80 آخرين.

قال وزير العدل بكر بوزداغ، يوم الثلاثاء، إن عدد المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم لصلتهم بالهجوم قد ارتفع إلى 50.

وكانت الشرطة قالت يوم الاثنين إن 46 شخصا اعتقلوا بشبهة التورط في الهجوم الغاشم.

أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو يوم الاثنين عن اعتقال امرأة سورية يُزعم أنها زرعت القنبلة في شارع الاستقلال، مشيرا إلى أن المرأة لها صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور.

وقال صويلو: “وفقًا لنتائجنا التي توصلتا إليها، فإن منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية مسؤولة عن التفجير”.

يذكر أن حزب العمال الكردستاني، الذي أدرجته أنقرة، إلى جانب واشنطن وبروكسل، على قائمة الجماعات الإرهابية، تمردا قاتلا من أجل الحكم الذاتي الكردي في جنوب شرق تركيا منذ الثمانينيات.

ومع ذلك، نفى حزب العمال الكردستاني في بيان له في وقت لاحق أي مسؤولية عن الانفجار، قائلا إنه لا يستهدف المدنيين.

في غضون ذلك، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة يوم الثلاثاء إنه من بين 81 شخصًا أصيبوا في انفجار يوم الأحد، خرج 58 من المستشفى، بينما لا يزال 17 في المستشفى ولا يزال ستة في العناية المركزة.

وكان من بين ضحايا الانفجار زوجان وأم مع ابنتها البالغة من العمر 15 عامًا وأب وابنته البالغة من العمر 9 سنوات والتي تصادف تواجدها في المنطقة وقت الانفجار.