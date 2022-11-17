بروكسل (زمان التركية) – بلغ نصيب تركيا من قضايا الانتهاكات المعلقة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حتى 31 أكتوبر / تشرين الأول 2022، ما نسبته 26.3٪ من القضايا، ما جعلها تتصدر القائمة.

كشفت معطيات المحكمة الأوروبية أن ما مجموعه 19850 من أصل 75350 من الطلبات المعلقة لدى المحكمة تتعلق بدولة تركيا.

في عام 2021، كان هذا الرقم 15250؛ في نهاية عام 2020 أصبح 11750؛ وفي نهاية عام 2019 بلغ الرقم 9257.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لبيانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن “الانتهاكات حسب المادة وحسب الدولة”، فقد وجدت المحكمة فيما يتعلق بتركيا انتهاكات في 76 من أصل 78 قضية.

وأظهرت معطيات المحكمة وصول الانتهاكات التركية للحق في حرية التعبير 31 حالة، والانتهاكات للحق في الحرية والأمن 29، والانتهاكات للحق في محاكمة عادلة 22 حالة.

اعتبارًا من أكتوبر 2022، احتلت روسيا المرتبة الثانية في قائمة البلدان التي لديها أكبر عدد من القضايا المرفوعة إلى المحكمة، مع 17، 050 طلبًا، تلتها أوكرانيا مع 10، 750 طلبًا.