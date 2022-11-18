الدوحة (زمان التركية) – قال النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إنه ربما يعتزل في حال تتويجه مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وجاء ذلك في الجزء الثاني من المقابلة الكاملة التي أجراها رونالدو مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان، والذي تم بثه مساء أمس الخميس.

وقال رونالدو عن مونديال قطر: “أنا متفائل جدا. لدينا مدرب رائع، وجيل جيد من اللاعبين. أتطلع قدما لأننا ذاهبون إليها، إلى كأس عالم رائع”.

وتابع: “لقد حلمت بالفوز بكأس العالم، ستكون صعبة، صعبة للغاية. لكن كل شيء ممكن. لكننا بالطبع سننافس”.

وعن سؤاله إذا أقيم النهائي بين البرتغال والأرجنتين، وسجل ميسي هدفين وهو هدفين، ثم قام بوضع الهدف الثالث وانتصرت البرتغال، قال رونالدو: “لا يهمني من يسجل، المهم أن نفوز بالبطولة، لكن هذا السيناريو؟ ربما أعتزل كرة القدم بعدها”.

وعاد رونالدو وأكد أنه يريد مواصلة اللعب لثلاثة أعوام أخرى، حيث قال: “أستطيع أن ألعب لمدة 3 مواسم أخرى واعتزل في عمر الـ40، أعتقد أنه السن المناسب لكن لا أحد يعلم ما يخفيه المستقبل”.

وأكد رونالدو أن كأس العالم في قطر ستكون الأخيرة بالنسبة له في كل الأحوال، موضحا أنه من الصعب عليه الاستمرار حتى خوض النسخة السادسة في مسيرته من المونديال في العام 2026.