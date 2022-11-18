أنقرة (زمان التركية) – أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن محكمة ألبانية أمرت أمس الخميس بتسليم مؤسس بورصة العملات المشفرة Thodex فاروق فاتح أوزر إلى تركيا.

فاروق فاتح أوزر متهم بالفرار من تركيا مع أصول عملائه وتم اعتقاله في ألبانيا في أغسطس.

وقالت الأناضول إن محكمة إلباسان الابتدائية هي التي حكمت بتسليم أوزير.

كانت السلطات التركية أصدرت أمر القبض والجلب بحق أوزر بتهمة الاحتيال وتأسيس منظمة إجرامية، لكنه فر من تركيا العام الماضي وترك المستثمرين غير قادرين على استرداد أموالهم.

أطلقت Thodex حملات لجذب المستثمرين، حيث كانت قد تعهدت في البداية بتوزيع سيارات فاخرة من خلال حملة إعلانية مبهرجة تضم عارضات أزياء تركية مشهورة.

لكن بورصة Thodex علقت التداول في أبريل بعد نشر رسالة غامضة قبل أيام قائلة إنها بحاجة إلى خمسة أيام للتعامل مع استثمار خارجي مجهول.

نشر مسؤولو الأمن الأتراك بعد ذلك صورة لأوزر وهو يمر بمراقبة الجوازات في مطار إسطنبول في طريقه إلى مكان غير محدد.

وذكرت تقارير إعلامية أن البورصة أغلقت مع الاحتفاظ بما لا يقل عن ملياري دولار من 391 ألف مستثمر.

تم القبض على أكثر من 60 شخصًا مرتبطين بالشركة.

أصدرت تركيا مذكرة توقيف دولية بعد فراره مع 2 مليار دولار من الأموال التي تدفقها المستثمرون على Thodex.