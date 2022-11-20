أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي، أن 60.4 في المائة من الأتراك، يعتقدون أن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، لن يتخلى عن زعيمه السابق صلاح الدين دميرطاش.

مؤسسة “متروبول” للأبحاث أجرت استطلاعا للرأي حول ما إذا كان صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، المعتقل منذ عام 2016، قد تتخلى عنه إدارة الحزب الكردي.

وعليه، سئل المشاركون: “هل تعتقدون أن إدارة حزب الشعوب الديمقراطي تخلت عن صلاح الدين دميرطاش؟ “.

وبحسب النتائج، فإن نسبة الذين قالوا “لا” بلغت 60.4 في المائة، في حين أن الذين قالوا “نعم” 23.2 في المائة.

وكانت نسبة الذين قالوا “ليس لدي فكرة / ليس لدي جواب” 16.4 بالمائة.

ووفقا للأحزاب، فإنه قال 67.1٪ من ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي يرون دميرطاش لم يُترك وحده، بينما قال 31.1٪ من ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي إن دميرطاش”تُرك يواجه مصيره بمفرده”.